Экстренное предупреждение из-за ливней с 31 августа по 3 сентября распространили на Кубани

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В Краснодарском крае с 31 августа по 3 сентября ожидаются ливни. В связи с непогодой МЧС распространило экстренное предупреждение.

- До конца суток 31 августа, а также с 1 по 3 сентября местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что реки Республики Адыгея и Черноморского побережья могут выйти из берегов. Самая опасная ситуация может складываться на реках от Анапы до Магри. Также над Черным морем в непогоду могут формироваться смерчи.

- Рекомендуем оставаться в доме, в укрытии. В случае отключения света или газа нужно выключить все газовые и электрические приборы. При ЧС звонить по номеру 01, - заключили спасатели.