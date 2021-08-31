Зоны подтопления на Кубани определят до конца сентября

Пострадавшие от непогоды продолжают получать выплаты

На Кубани продолжаются работы, связанные с прошедшей стихией: восстанавливаются разрушения, а пострадавшие получают выплаты за нанесенный дождями жилью ущерб. Так, до конца сентября запланировано определить все зоны подтопления в крае, что позволит знать жителям о рисках в случае непогоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Сейчас уже изучен 651 населенный пункт из установленных 662.

- По прогнозам, вся площадь подтопления составляет 346 тысяч гектаров. Зоны устанавливаются к территориям поселений, которые в основном застроены. Более уязвимые к подтоплениям местности – предгорные районы и Азово-Черноморское побережье – широко застроены, - подчеркнул первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко.

Данные по зонам подтопления будут занесены в Единый госреестр недвижимости, после чего жители могут бесплатно проверить участок: существует ли риск подтопления. Вся информация размещена в Публичной кадастровой карте Росреестра.