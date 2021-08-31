Синоптики прогнозируют резкое похолодание в Краснодарском крае

На Кубани будет дождливо до конца недели

Жаркая погода, установившаяся в последние дни в Краснодарском крае, сменится к концу недели. В регионе похолодает на 17 градусов, столбики на термометрах опустятся с +37 до +20.

Например, в Краснодаре во вторник, 1 сентября, ожидается 33-34 градуса, в среду - до 30, в четверг – 26-28, а в пятницу уже 20 градусов.

Но похолодание будет недолгим, оно связано с дождями. После выходных столбики термометров снова поползут вверх.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани распространили экстренное предупреждение из-за ливней с 31 августа по 3 сентября на Кубани.