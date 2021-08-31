Победителей специальной молодежной стипендии определили на Кубани

Ранее молодежная стипендия администрации региона присуждалась 50 учащимся

В крае определили лучших из лучших: названы победители - претенденты на специальную молодежную стипендию администрации края. В этом году количество участников значительно прибавилось. На вознаграждение претендовали не 50, а уже 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На получение стипендии подавали заявку студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, наиболее активные и отличившиеся в работе.

- В ходе конкурса оценивались успехи в учебе, участие в учебных и социально значимых мероприятиях, количество грамот и писем за активную деятельность, упоминание в СМИ, научные публикации, - прокомментировали в конкурсной комиссии.

В течение отбора рассмотрены сотни заявок. Но в итоге определены лучшие – 150 студентов вузов и 150 учащихся колледжей и техникумов. Кстати, в этом году губернатором края Вениаминов Кондратьевым была увеличена сумма стипендии. Теперь каждый победитель ежемесячно до конца года будет получать по 5 тысяч рублей.