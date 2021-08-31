Юные художники посетят уникальные art-сессии в «Орленке»

Фото: ВДЦ "Орленок".

С 1 по 5 сентября более 400 увлеченных художественным искусством мальчишек и девчонок будут учиться новому, демонстрировать свое мастерство и обмениваться опытом, вдохновляясь природой Черноморского побережья.

- Грандиозный пленэр в «Орленке» в начале сентября уже стал доброй традицией. Ежегодно юные художники собираются в Центре для того, чтобы развить эстетический вкус, взять мастер-классы у профессионалов в области художественного искусства, пообщаться с единомышленниками и создать серию собственных картин. Атмосфера «Орленка» как нельзя лучше способствует креативному развитию ребенка, ведь его окружает побуждающая к творчеству красота — уникальное гармоничное сочетание флоры, фауны и архитектуры, — прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В рамках программы "орлята" примут участие в образовательных встречах с ведущими экспертами — заведующей экскурсионно-лекционным отделом Государственного русского музея Валентиной Горловой и научным сотрудником Краснодарского краевого художественного музея имени Федора Акимовича Коваленко Екатериной Данильян. Также дети посетят уникальные art-сессии и workshop русского художника-акварелиста, обладателя «Оскара» в сфере изобразительного искусства «ARTV Fine Art Awords – 2005, лучшего акварелиста Северной Америки Миши Ленн и члена Союза Художников России, члена-корреспондента Российской академии художеств Григория Гукасова.

Для юных художников пройдет концерт «Триединство искусств»: сотни мольбертов выстроятся на набережной «Орленка», на фоне заката дети будут писать картины под живую музыку виолончелиста-виртуоза, композитора, общественного деятеля, педагога Георгия Гусева.

Завершится ежегодная сессия Проекта выставкой конкурсных работ «Вернисаж на Пирсе».

«Грандиозный пленэр в «Орленке» проводится с 2014 года. За это время его участниками стали порядка 3000 человек из всех регионов России, от Владивостока до Калининграда. Ежегодно в начале сентября во Всероссийский детский центр съезжаются учащиеся и педагоги художественных школ и училищ, изостудий.