В аэропорту Геленджика появится ландшафтный парк

Фото пресс-службы аэропорта

На привокзальной площади новой воздушной гавани Геленджика обустроят ландшафтный парк. Он займет площадь в 1 гектар. На этой территории высадят более шести тысяч растений и кустарников. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

- В парке будет несколько зон, объединенных сетью пешеходных дорожек. Растения для озеленения привезут из питомников Кубани и Крыма. Планируется в районе парковок высадить 45 крымских сосен, а также несколько десятков кустарников, которые подчеркнут искусственные насыпи гальки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе аэропорта города-курорта.

Фото пресс-службы аэропорта

Также в ландшафтном парке создадут велодорожку, стоянку для велосипедов и электросамокатов и станцию для зарядки электромобилей.

- При проектировании привокзальной площади сохранили уникальный скалистый ландшафт местности, не скрыв его, а наоборот оставив в практически в первозданном виде. Подрядчик проведет укрепление склона, что обезопасит породу от осыпания. За счет хвойных деревьев новый аэровокзальный комплекс будет погружен в зелень даже в зимнее время, - отметил директор по строительству ООО «Аэропорт Геленджик» Беслан Сакания.

Сейчас новый аэропорт Геленджика готов на 70%.