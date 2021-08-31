В Краснодаре в школе искусств №14 ремонтируют входные группы

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодарском крае продолжаются реконструкции и возведение социальных объектов по нацпроектам. Так, в школе искусств №14 кубанской столицы идет ремонт входных групп. Работы продолжатся и в сентябре. Но это не помешает начать учебный год преподавателям и детям. Попасть в здание можно будет через дополнительные входы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Сейчас в школе искусств, которая находится в микрорайоне им. Маршала Жукова, насчитывается 800 учащихся. Само здание эксплуатируется с 1994 года, что сказывается на его качестве. Помещение изрядно «постарело», и возникла потребность в ремонте, - прокомментировала начальник управления культуры Ирина Лукинская.

Школа искусств №14 – не единственное заведение дополнительного образования, в котором проходит реконструкция. В 2021 году на ремонт учреждений выделено 6,9 миллиона рублей. Реконструкция проводится за счет регионального и городского бюджетов, сейчас проходит завершающий этап с 2020 года.