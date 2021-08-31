В копилке кубанских легкоатлетов – 5 наград на чемпионате мира для слабослышащих

Фото: пресс-служба администрации региона

Последние месяцы выдались особенно спортивными. И сейчас, пока соотечественники-паралимпийцы выступают на играх в Токио-2020, кубанские легкоатлеты проявляют себя на чемпионате мира для слабослышащих. В копилке наших – 5 наград! Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

На соревнования от Краснодарского края отправились 3 спортсмена из Центра паралимпийской подготовки - Анджела Алемсеитова, Оксана Удодова и Алан Тыщенко. Блестяще выступив, они забрали два золота, два серебра и бронзу. Так, Оксана Удодова стала первой в эстафете 4х100 метров. Анджела Алемсеитова заняла первую строчку в прыжках в длину и завоевала бронзу в тройном прыжке. Два серебра взял Алан Тыщенко в беге на 110 и 400 метров с барьерами.

- В крае уделяется внимание развитию адаптивного спорта, этим занимаются 800 специалистов и инструкторов, из них - 11 заслуженных тренеров России и СССР. Поздравляю ребят с таким прекрасным результатом. В этом году кубанские спортсмены завоевали уже 213 медалей, из них золотых - 83, серебряных - 75, бронзовых - 55, - отметил заместитель главы региона Александр Власов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о победах наших паралимпийцев на соревнованиях в Токио-2020. Так, Артур Юсупов завоевал золото в финале командного турнира по фехтованию. А Анатолий Шевченко взял бронзу в дзюдо.