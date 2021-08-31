На Кубани за последние сутки зафиксировано 247 новых случаев заболевания COVID-19

104 заболевших находятся на ИВЛ в тяжелом состоянии

В Краснодарском крае за минувшие сутки выявлено 247 новых случаев заболевания COVID-19. 104 человека находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, еще 5 – на ЭКМО. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

Наибольшее число заразившихся установлено в Сочи – 81 пациент. В Краснодаре показатель составляет меньше – 25. В Тихорецком районе зафиксировано 12 новых случаев, в Мостовском – 11, а в Крыловском заболело 10 человек.

- По 9 пациентов приходится на Кореновский и Ейский районы, на Армавир – 8. По 7 заразившихся в Геленджике, Динском и Крымскомрайонах, по 6 – в Новороссийске и Курганинском районе. По 5 заболеваний выявлено в Анапе, Староминском и Новокубанском районах. В Абинском и Выселковском муниципалитетах - 4 случая, - подчеркнули в краевом оперативном штабе.

По 3 случая заболеваний COVID-19 в Горячем Ключе, в Северском, Усть-Лабинском районах, в Кавказском, Кущевском, Лабинском, Отрадненском, Успенском районах - 2 новых пациента. Наименьший показатель – в Апшеронском, Калининском, Приморско-Ахтарском, Белоглинском, Щербиновском, Новопокровском и Гулькевичевском района: здесь зафиксировано по 1 случаю заболевания коронавирусом.

Из 247 пациентов заразились 179 женщин и 68 мужчин. В число заболевших также вошли 14 детей.

Возраст заразившихся – от 2 до 92 лет. А за последние сутки с выздоровлением выписано 68 человек.