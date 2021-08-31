Новый автобусный маршрут появился в Сочи

Фото управления транспорта Сочи

Маршрут №29 «Ул.Тепличная («Министерские озера») – Чекменева – Малый Ахун» курсирует по улицам Тепличной, Транспортной, 20-й Горнострелковой Дивизии, Курортному проспекту, Аллее Челтенхема, ул. Чекменева, Новороссийскому шоссе, Дорога на Большой Ахун и далее по улице Малый Ахун. Он соединяет село Раздольное, микрорайон Мацесту и Малый Ахун.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта мэрии курорта, первые автобусы вышли на линию 30 августа. Пассажиров в них было немного. Основной поток ожидают со 2 сентября, когда начнется учебный год. Планируется, что на этом автобусе будут добираться учащиеся школы №11, проживающие в крупном жилом комплексе «Министерские озера». На маршруте будут работать современные автобусы среднего класса «ПАЗ Вектор Next» с доступностью для маломобильных граждан. Пока рейсы будут осуществлять с периодичностью один раз в час. Расписание будет корректироваться в зависимости от пассажиропотока.

- Новый маршрут соединит село Раздольное, микрорайон Мацесту и Малый Ахун, что позволит улучшить транспортную доступность жителей курорта, в том числе школьников, – рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Недвижай.

Кроме того, с 1 сентября маршрут №88 «ТЦ Новый Век - ж/д вокзал Сочи» будет курсировать до ТЦ «Нового Века». Автобус будет следовать по улицам Авиационоя, Ленина, А-147, Курортному проспекту, ул. Горького до конечного остановочного пункта «Ж/д вокзал Сочи».

Расписание и движение маршрутов в городском и пригородном сообщении можно отследить в реальном времени на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи transport.sochi.ru и в мобильном приложении «Транспорт.Сочи».