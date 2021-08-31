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Общество31 августа 2021 12:21

По 5 тысяч рублей ко Дню знаний получат педагоги допобразования сферы культуры Краснодара

Деньги получат руководители и педагоги, концертмейстеры ДШИ и детских худшкол крайцентра, а также работники центра «Детство»
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В середине августа администрацией Краснодара было решено выплатить педагогам городских учебных учреждений по 5 тысяч рублей ко Дню знаний. Накануне на заседании городской Думы рассматривался вопрос о расширении списка тех, для кого рассчитана поддержка. Теперь по 5 тысяч рублей также получат руководители и педагоги дополнительного образования отрасли культуры.

Поддержку будут оказывать преподавателям и концертмейстерам детских школ искусств и детских художественных школ Краснодара. Кроме того, выплаты теперь рассчитаны и на специалистов муниципального ресурсного центра «Детство» - психологов по коррекционной работе с детьми.

Всего на поддержку педагогов выделят 5,4 миллиона из городского бюджета. Общая сумма, рассчитанная на всех специалистов, составит 102,7 миллиона рублей. Напомним, что принятая накануне выплата теперь будет ежегодной.