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Общество31 августа 2021 12:43

Последствия ЧС ликвидировали в Крымском районе

В Темрюкском районе остаются подтопленными несколько территорий, Славянский район получил выплаты, а в Анапе работает 41 комиссия по оценке ущерба
Светлана ОВДЕЙ
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Наиболее пострадавшими признаны Анапа, Темрюкский, Славянский, Крымский районы, Новороссийск

Наиболее пострадавшими признаны Анапа, Темрюкский, Славянский, Крымский районы, Новороссийск

Накануне на Кубани бушевала стихия. Непогода в виде дождей и шквалистого ветра нанесла серьезный удар по местностям края. В регионе продолжаются восстановительные работы и выплачиваются компенсации пострадавшим от подтоплений. А в некоторых муниципалитетах ликвидация уже завершена, например, в Крымском районе. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

В Крымском районе полностью устранены подтопления, в работах участвовали спасатели, казаки, волонтеры, сотрудники администраций. Подача воды и света восстановлена во всех населенных пунктах. А комиссиями по оценке ущерба изучено 380 домов. Накануне глава Крымского района Сергей Лесь предупредил граждан о том, что 31 августа вновь ожидаются дожди.

Что касается других муниципалитетов, то в Славянском районе завершились выплаты пострадавшим, всего компенсации составили 20,1 миллиона рублей. Пострадавшими были признаны 931 человек, из них – 216 с частичной утратой имущества.

В Темрюкском районе подтопленными остается еще 61 придомовая территория. В ликвидации задействовано 80 человек – сотрудники МЧС, спасатели, волонтеры, а ПВР находятся 28 человек.

В Новороссийске продолжает действовать режим ЧС, но ликвидация последствий уже завершена. 2,1 тысячи пострадавших уже получили выплаты.

В наиболее пострадавшей Анапе по оценке ущерба работает 41 комиссия, уже обследовано 2398 домовладений. В дома жителей вернулись вода и свет, а выплаты пострадавшим осуществляются с 19 августа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в край вновь возвращаются дожди. Осадки ожидаются до конца недели.