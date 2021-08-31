Больше 15 тысяч детей пойдут в первый класс в Геленджике

Все школы города скоро будут подключены к системе "Безопасный город". Фото: t.me/BogodistovAA

Совсем скоро мальчишки и девчонки пойдут в школу. В новом учебном году в первый раз за парты сядут 15 458 юных жителей Геленджика. Пока ребята набираются сил перед занятиями, в учебных заведениях полным ходом идет подготовка. Особое внимание, конечно же, уделяют вопросам организации безопасности.

- Наша задача - камеры всех школ завести в систему «Безопасный город», чтобы за происходящим следили профессионалы, - сказал глава Геленджика Алексей Богодистов. - На сегодняшний день к системе из 7 городских школ полностью подключено четыре. В процессе еще три учебных заведения (это школы №5, 6 и 8).

По словам главы курорта, общее количество уже подключенных видеокамер составляет 45 единиц. До 1 сентября через систему «Безопасный город» будут просматриваться еще 68 школьных камер. Таким образом, за ситуацией можно будет следить на всех школьных дворах Геленджика.

- В 2021 году из городского бюджета в рамках программы по антитеррористической защищенности на модернизацию системы видеонаблюдения выделено 3,5 миллиона рублей, - уточняет глава Геленджика Алексей Богодистов.

Стоит отметить, что в 2021 году учащихся стало на 600 человек больше. Больше всего ребят обучается и школе №6 - на уроки ходят 2060 детей.

- Решаем вопрос увеличения количества классов. Уже переоборудованы административные кабинеты в учебные, - отмечает Алексей Богодистов. - Кроме того, приобретено новое оборудование в школьную столовую, оно поможет вовремя кормить завтраками и обедами большое количество детей.

А чтобы родители не переживали за безопасность в учреждении, усовершенствовали систему видеонаблюдения. Работают все 78 камер.

Алексей Богодистов вручил подарки детям, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Фото: t.me/BogodistovAA

- Родители этой школы мне писали, что не хватает учителей, - добавляет глава Геленджика Алексей Богодистов. - Для того чтобы привлекать педагогов из других городов, увеличили в три раза сумму доплаты за съем жилья. Теперь это 15 тысяч рублей.

Кстати, 164 ребятам, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации, к новому учебному году вручили подарки. Таким образом, проблем со школьными принадлежностями у них не будет.