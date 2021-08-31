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Общество31 августа 2021 13:11

Елена Веснина: «Ради этого я поехала на Олимпиаду!»

Прославленная теннисистка в Сочи будет курировать один из важных проектов
Василий БРОННИКОВ
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Елена Веснина

Елена Веснина

В Сочи разрабатывают проект модернизации Адлерской теннисной академии. Мэр города-курорта Алексей Копайгородский вместе с олимпийской чемпионкой по теннису, серебряной призеркой Олимпиады в Токио – 2020 Еленой Весниной, сочинскими тренерами и руководителями профильных структур оценили перспективы ее развития.

Как отметил глава города, в академии важно организовать закрытые корты, привести в порядок инфраструктуру для тренировок, зрительскую зону и благоустроить территорию.

- Проект модернизации теннисной академии в Адлере создается по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. К разработке будут привлечены представители спортивного сообщества города, а курировать лично - прославленная чемпионка Елена Веснина. Каждый метр земли необходимо использовать эффективно, чтобы создать базу, отвечающую всем требованиям современности и запросам будущих чемпионов, - отметил глава города Алексей Копайгородский.

Буквально накануне этого события Елена дала интервью для проекта Дмитрия Михеева «Без маски», в котором подробно остановилась на развитии большого тенниса в родном для нее Сочи. По мнению прославленной теннисистки, в курортном мегаполисе недостает инфраструктуры и логистики для воспитания достойных преемников наших чемпионов корта. И после покорения олимпийского пьедестала Елена ставит себе задачей создание новой теннисной школы в городе-курорте.

- Можно сказать, только ради этого я поехала на Олимпиаду: чтобы в городе Сочи наконец-таки появилась теннисная школа! После себя важно оставить след, - сказала Елена Веснина.

Кстати, сегодня теннисом в Сочи на профессиональной основе занимаются свыше двух тысяч человек. Адлерская теннисная академия в следующем году отметит 40-летие. К этой дате власти курорта планируют завершить разработку документации на реконструкцию и приступить к работам.

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«Без маски» - Елена Веснина / Elena Vesnina /
«Без маски» - Елена Веснина / Elena Vesnina /
Олимпийская чемпионка ЕЛЕНА ВЕСНИНА о возвращении на корт и Игры в Токио после рождения ребенка о бюрократических проволочках с выделением земли под теннисную академию о предстоящем турнире с Марией Шараповой и многом другом. Елена Веснина - героиня второго выпуска «Без маски» КП