Проект «Культурная карта Кубани: путеводитель для казака-наставника» стартовал на Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона

Кубанское казачество активно работает в крае, воспитывая молодежь, выступая на защиту государственных территорий, помогая в ликвидации ЧС, и уделяет должное внимание знаниям о предках. Так, в крае стартовал проект «Культурная карта Кубани: путеводитель для казака-наставника», который рассчитан на изучение быта и традиций казачества, а также отечественной истории. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Проект разработан Кубанским казачьим войском и учреждениями культуры. А получать новые знания в рамках мероприятия будут казаки-наставники, преподаватели казачьих учебных заведений, представители казачьих обществ.

Накануне Краснодар уже посетили 15 казаков-наставников из Гулькевичского района. Поездки в краевую столицу для посещения учреждений культуры будут проходить постоянно, до конца года запланировано провести выезды всех муниципалитетов.

- Программа позволит наставникам, преподавателям профильных казачьих учреждений пополнить знания, чтобы затем передать полученный опыт юным казачатам, - отметил замглавы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Напомним, в крае функционирует 70 казачьих школ, 7 кадетских корпусов, 27 профильных детсадов. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что работа Кубанского казачьего войска признана лучшей в России в первом полугодии.