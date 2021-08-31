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Общество31 августа 2021 14:04

В Краснодаре движение по улице Ким ограничено до середины октября

Запрет на проезд продлили из-за ремонта тепломагистрали
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Ограничение движения по улице Ким в Краснодаре решено продлить до середины октября. Участок перекрыли ранее от улицы им. Полины Осипенко до улицы Таманской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На дороге продолжаются ремонтные работы по замене участка городской тепломагистрали «ТЭЦ - Центр города». Разрешить прежнее движение запланировано в середине октября. Сейчас перекрытый участок можно объехать по параллельным улицам.

Кстати, в 2021 году в Краснодаре заменят 1,2 километра трубопровода «ТЭЦ - Центр города». Ремонтные работы проводятся ежегодно для стабильного поступления тепла в дома потребителей.