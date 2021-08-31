Мусор в Сочи осенью будут возить по-новому

фото пресс-службы администрации Сочи

Летом курорт ежедневно «производил» до 1300 тонн твердых коммунальных отходов. Чтобы избежать «мусорного коллапса» власти города в высокий сезон усилили работу и изменили часть маршрутов мусоровозов.

Уменьшение накопления отходов на контейнерных площадках в Сочи традиционно происходит осенью, когда основной поток туристов уезжает, и в городе остаются преимущественно местные жители.

Для того чтобы контейнерные площадки очищались вовремя, а наличие лишней техники не создавало дополнительных заторов на дорогах, особенно с началом учебного года, муниципальные власти решили оптимизировать работу коммунальных служб в период межсезонья.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе в мэрии курорта, глава города Алексей Копайгородский провел рабочее совещание с представителями краевого МинТЭК и ЖКХ, руководителями профильных управлений мэрии и представителями регоператора по обращению с ТКО. Стороны договорились выработать единый механизм, направленный на сокращение объемов мусора на площадке перегрузки.

- Работа должна вестись в соответствии с разработанной территориальной схемой обращения с отходами. Важно сократить нагрузку на дороги и обеспечить своевременную санитарную очистку города, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Муниципальные власти порекомендовали подрядчику, занимающемуся вывозом ТКО с курорта, распределить силы и средства таким образом, чтобы и мусор вывозить вовремя, и пробок не создавать. Оптимальный для всех сторон алгоритм действий сейчас прорабатывается.