Мужчину на матрасе на 4 километра от берега унесло в Азовском море

Фото: instagram.com/kuban_spas/

Опасный случай со счастливым финалом произошел в Темрюкском районе. На Азовском побережье в поселке Кучугуры отдыхал житель Крымска. 58-летний мужчина, увидев в воде рыболовные сети, решил добраться до них на матрасе и оценить улов местных рыбаков. Но по пути к снастям мужчина выплыл в открытое море, где надувной матрас стало уносить течение. Об этом сообщает служба «Кубань-СПАС».

Понимая, что его уносит далеко в море, отдыхающий успел схватиться за те самые рыболовные сети, из-за которых едва не погиб. На тот момент он находился уже в 4 километрах от берега – на этом же расстоянии располагались и снасти.

- Люди на берегу увидели, как мужчину уносит в море, и немедленно обратились в экстренные службы. На место прибыли спасатели Славянского отряда «Кубань-СПАС» и сотрудники ГИМС МЧС России по краю. Отдыхающий с помощью лодки был доставлен на берег, - прокомментировали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

К счастью, все обошлось, а медицинская помощь «пловцу» не понадобилась. Кстати, рыбу в рыболовных сетях, которые чуть не стоили жизни, он так и не нашел.