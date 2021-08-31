В Сочи 1 сентября прогнозируют смерчи

Фото с сайта администрации Сочи

В настоящее время над городом висят свинцовые тучи и идет дождь.

По прогнозам метеорологов, в период с 12 до 14 часов 31 августа, а также в течение суток 1 и 2 сентября, ночью и утром 3 сентября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, в Сочи объявлено штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды.

При возникновении происшествий звонить по номерам 101, 112

В минувшие выходные в Сочи также объявляли «штормовое» - только из-за жары. 28 и 29 августа воздух прогревался до +37 градусов. Жители курорта изнемогали от зноя и просили «дождичка». Похоже, в небесной канцелярии их услышали.