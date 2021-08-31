В Динском районе Кубани будут судить двух мужчин, похитивших человека

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краю

В Динском районе Краснодарского края будут судить двух местных жителей за похищение человека и вымогательство денег. Уголовное дело, фигурантами которого являются 43-летний и 52-летний мужчины, уже направлено в суд для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

В 2018 году 29-летний парень, проживающий в Динской, купил в станице автомобиль у одного из местных жителей. Деньги он отдал не сразу, а взял машину в рассрочку. Несмотря на договор, бывший хозяин авто через время потребовал выплатить ему всю сумму. В течение нескольких месяцев парень перечислил все деньги. Но это не остановило продавца: он, несмотря на всю полученную сумму, требовал ещё.

Позже, взяв с собой одного станичника, он отправился в Сочи. Именно там находился купивший автомобиль парень. Два динчанина похитили мужчину и привезли обратно в станицу, где удерживали в частном доме. Как установила проверка, они требовали с парня еще 500 тысяч рублей, а затем шантажом потребовали купить смартфон.

- Из-за условий и унижений мужчина собирался покончить жизнь самоубийством, что было предотвращено. Правоохранители вовремя пресекли похищение и удержание в доме человека,- прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Сейчас уголовное дело передано в суд, перед которым предстанут похитители. Собрана необходимая доказательная база, а мужчин обвиняют сразу по нескольким статьям.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре арестовали полицейского и двух его знакомых за похищение 20-летнего местного жителя. Предпринимателя полгода прослушивали за наркотики и случайно узнали, что он похитил человека.