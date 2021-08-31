Медпункты для вакцинации студентов откроют в вузах Кубани

Фото: пресс-служба администрации региона

В кубанских вузах решено открыть прививочные медпункты для вакцинации от COVID-19. Вопрос получения студентами прививки от коронавируса обсуждался накануне на встрече губернатора края Вениамина Кондратьева с ректорами университетов и учащейся молодежью.

Как подчеркнуто в ходе заседания, на Кубани от COVID-19 привилось 17,5 тысячи студентов. Это составило всего 17% от общего числа учащихся вузов. Тем временем в Медицинском университете вакцинировались 73%.

- Ситуация с эпидемией остается серьезной, вирус «молодеет» - чаще заболевают девушки и юноши. С 1 сентября на учебу в кубанские вузы выйдут 103 тысячи студентов. Думаю, что вакцинация – единственный способ остановить распространение инфекции и защитить молодое поколение, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

С предложением создать пункты вакцинации от COVID-19 в учебных заведениях выступила руководитель Роспотребнадзора края Мария Потемкина.

- Сегодня количество заболеваний среди молодежи возросло с прежних 10% до 21,7%. Возвращение студентов с каникул может вызвать риск заболеваний. Поэтому студентам необходимо вакцинироваться, чтобы защитить себя, - подчеркнула Мария Потемкина.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае перевыполнен план по вакцинации. Прививку получили более 400 тысяч жителей. Чаще стали заболевать дети до года.