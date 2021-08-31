Краснодарский филиал «Россети Кубань» принял на обслуживание 27 бесхозяйных энергообъектов

Фото: "Россети Кубань".

С начала 2021 года Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» принял на обслуживание 27 бесхозяйных энергообъектов, в том числе 13 воздушных ЛЭП протяженностью 33 км и 14 трансформаторных подстанций. Объекты расположены в пригороде Краснодара и прилегающих к нему Динском и Северском районах Кубани, Тахтамукайском районе Адыгеи. Передача электросетевого имущества на баланс энергокомпании произошла из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками.

Сейчас краснодарские энергетики проводят работу по консолидации еще 14 бесхозяйных энергообъектов в пригороде Краснодара, Динском и Горячеключевском районах Краснодарского края. Главная опасность таких безнадзорных энергообъектов заключается в том, что работают они на пределе возможностей, а ремонт и обслуживание на них не проводятся годами. Поэтому бесхозные сети нередко становятся причиной нарушения энергоснабжения и потерь электроэнергии. Кроме того, такие объекты могут угрожать здоровью и даже жизни окружающих.

Как правило, принимаемое энергохозяйство находится в неудовлетворительном состоянии, без проектной документации, неоформленным землеотводом и т.д. Бесхозяйные сети являются серьезной проблемой как для потребителей, так и для электросетевых компаний.

– Мы не имеем право обслуживать имущество, которое нам не принадлежит, в том числе осуществлять оперативное управление. Это ставит под угрозу энергоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к бесхозным сетям, – обратил внимание директор Краснодарского филиала «Россети Кубань» Андрей Герасько. – Процедура приема на баланс достаточно длительная. Однако совместно с органами власти мы находим пути решения и выполняем незапланированные производственными программами работы, чтобы привести эти сети в нормативное состояние и не оставить потребителей один на один с проблемой.

Консолидация электросетевых активов на уровне финансово устойчивых и социально ответственных собственников позволяет повысить надежность и управляемость распределительных сетей, минимизировать эксплуатационные затраты, более четко формировать планы развития электросетевой инфраструктуры на перспективу.

Одно из главных преимуществ консолидации – возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать необходимые условия для стабильного развития энергетического комплекса, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной для потребителей. В результате существенно повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.