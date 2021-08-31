Сочинские первоклассники в День знаний смогут бесплатно прокатиться на каруселях

Фото с сайта администрации Сочи

Бесплатно прокатиться на аттракционах первоклашки смогут с 10 утра до 13 часов дня в парках всех четырех районов города. Такую возможность юным сочинцам, начинающим школьную жизнь, предоставило руководство МУП «Парки отдыха «Ривьера-Сочи».

Как сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в мэрии курорта, в перечень бесплатных в этот день аттракционов попали не все карусели. Актуальный список каруселей можно будет увидеть на кассах парка.

- Эта уникальная акция позволит первоклассникам зарядиться положительными эмоциями перед стартом учебного года. Посетить любимые аттракционы девчонки и мальчишки смогут сразу после торжественных линеек, - рассказала вице-мэр Сочи Елена Канюк.

Как сообщил «Комсомольской правде - Кубань» генеральный директор МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи» Давид Согоян, мероприятия пройдут при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора и масочного режима.

– Школьники, поступившие в первый класс, смогут наполнить этот волнительный для них день развлечениями в наших муниципальных парках, - добавил Давид Согоян.