Медики-волонтеры Кубани проведут студентам лекции о вакцинации и опыте в «красной зоне»

Фото: пресс-служба администрации края

В крае планируют организовать выездные группы медиков-волонтеров для посещения вузов. Они будут проводить студентам лекции с объяснением важности вакцинации от COVID-19 и с рассказами об опыте, полученном при работе в "красной зоне". Вопрос обсуждался накануне на встрече губернатора края Вениамина Кондратьева со студенческой молодежью и ректорами вузов.

В ходе заседания ректор медицинского университета Сергей Алексеенко выдвинул предложение о том, чтобы задействовать волонтерские центры, с которыми будут работать студенты-медики. Они, в свою очередь, готовы участвовать в проведении лекций.

- Сформируем выездные группы из студентов-медиков, ведь именно они, работавшие в красной зоне и видевшие, как спасают людей, смогут объяснить студентам, как важна вакцинация, - подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Сегодня уже привито 83% педагогов вузов. Преподаватели решили сделать прививку, чтобы не сорвать образовательный процесс. Теперь важно убедить молодежь, ведь многие 20-летние сейчас лежат в реанимациях, говоря, что не дошли до прививочного пункта, - отметила вице-губернатор края Анна Минькова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в кубанских вузах создадут пункты для вакцинации студентов. Сейчас среди учащихся привито 17%.