На Кубани больница выплатит 2 миллиона рублей мужу умершей роженицы

Фото из архива КП

Центральная районная больница Гулькевичского района Краснодарского края должна выплатить компенсацию в 2 миллиона рублей мужу умершей роженицы. Накануне мужчиной был подан иск о взыскании с учреждения средств за причинение морального вреда, который был частично удовлетворен. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

В октябре 2018 года в Гулькевичском районе у семейной пары родилась дочь. Однако на следующий день после родов женщина скончалась. Кроме того, в процессе ребенок был травмирован.

В ходе судебного разбирательства были рассмотрены оба мнения, в ходе чего решено частично одобрить иск мужчины. Супруг умершей роженицы просил компенсацию в 2 миллиона рублей в свою пользу, 2 миллиона – за вред дочери, и 3 миллиона рублей – за смерть жены.

В ходе рассмотрения судом решено взыскать 1,5 миллиона рублей за неосторожное обращение во время родов и смерть женщины, а также 500 тысяч за причиненный вред. В сумме больница должна выплатить компенсацию в 2 миллиона рублей.

В возмещении причиненного супругу морального вреда в связи с травмированием дочери судом решено отказать, так защищаемым правом владеет сама девочка.

Решение уже вступило в законную силу.