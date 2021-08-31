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Общество31 августа 2021 17:20

Благоустройство центрального парка Тихорецка выполнено на 40%

Завершить реконструкцию территории запланировано в ноябре
Светлана ОВДЕЙ
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Работы проводятся по нацпроекту "Жилье и городская среда"

Работы проводятся по нацпроекту "Жилье и городская среда"

В Тихорецке Краснодарского края продолжается благоустройство центрального парка. Почти половина работ – 40% - уже выполнена. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

На территории парка реализовывают дизайн, который выиграл во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. А для воплощения из федерального бюджета выделили 80 миллионов рублей.

Сейчас проводятся работы по ремонту освещения, реконструируют летний театр. В парке уже уложена плитка, а также есть площадка для детской зоны и аттракционов. Проводится установка сухого фонтана.

- В 2022 году зеленые зоны реконструируют в Лабинске, Курганинске и Тамани. При реализации проектов, конечно, учитываются пожелания граждан, а работы идут полным ходом, - подчеркнул министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Ляшко.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что работы по благоустройству 2 территорий в Динском районе выполнены на 85%. Завершить реконструкцию запланировано в сентябре.