Фото с сайта администрации Сочи

26 школ планируют построить в Сочи к 2030 году. А 1 сентября на курорте уже откроются два школьных корпуса на 800 мест. Учебное пространство расширили в школе № 11 на Мацесте и в лицее № 23 по улице Виноградной. Об этом сообщает мэрия Сочи.

- Помимо классных комнат, пищеблока, актового и спортивного залов, в новых корпусах есть свои «изюминки». Так в лицее № 23 учащиеся на переменах смогут отдохнуть в Зимнем саду, а в новом корпусе мацестинской школы оборудована комната отдыха для учеников коррекционного класса, - говорят в пресс-службе мэрии курорта.

В этом году в Сочи за парты сядут 9 тысяч первоклассников. Для города – это рекорд. Всего же в школу пойдут 76 тысяч юных сочинцев - на 4 тысячи учеников больше, чем в прошлом.

До конца года муниципальные власти планируют ввести в эксплуатацию блок «началки» в школе №65 в поселке Красная Поляна, доведя таким образом количество допмест в школах до 1200.

Расширение получили и садики. В Центральном районе новый корпус открылся в детском саду № 105. В октябре планируют открыть дополнительный блок в ДОУ №6 на улице Гагарина, к концу 2021 года сдадут корпус детского сада в Красной Поляне. Каждый из объектов рассчитан на 80 воспитанников.

- Строительство объектов образования в Сочи – приоритетная задача, которую перед нами ставит население. Увеличение жителей Сочи приводит к дефициту мест в школах и детских садах. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева мы ищем новые земли под строительство школ, детских садов и объектов дополнительного образования. До 2030 года в планах построить около 50 учреждений образования, которые должны покрыть потребность населения с учетом дальнейшего развития города. В их числе 26 школ,–рассказал глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Из проектов, находящихся в работе, школа на Мамайке на 800 мест и школа на 1100 мест с дошкольным блоком для 300 детей в микрорайоне Северная Бытха. Эти объекты будут возведены в рамках нацпроекта «Образование».