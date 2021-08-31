В Горячем ключе задержан обвиняемый в убийстве 8 лет назад таксиста мужчина

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по краю

В Горячем ключе раскрыта личность мужчины, 8 лет назад убившего водителя такси. Преступление было совершено в декабре 2012 года, но виновного удалось вычислить лишь сейчас. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

В 2012 году на улице обнаружили сгоревший автомобиль и 35-летнего водителя. Он был мертв, а следы на теле и раны говорили о жестком убийстве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Виновного в совершении преступления объявили в федеральный розыск. Вскоре в процессе проверки выяснилось, что к убийству причастен 33-летний житель Горячего ключа. Накануне мужчина был задержан в Краснодаре: имя виновный после совершенного убийства сменил.

- Следствие установило, что между обвиняемым, его братом и таксистом возник конфликт. Мужчины не хотели платить за проезд из поселка Адыгеи в Горячий Ключ. Вскоре все трое вышли из машины, после чего обвиняемый начал драку с водителем, а затем вовсе достал нож и изрезал таксиста 3 ранениями. Мужчина скончался от полученных травм. А автомобиль пассажиры решили сжечь, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Расследование дела продолжается. Сейчас задержанный заключен под стражу.