Ливень накрыл Апшеронск

Обещанный синоптиками циклон бушует в восточной части Краснодарского края, подбираясь к центру региона. Стихия добралась до Апшеронска. Мощные потоки воды за полчаса превратили городские улицы в реки. С таким объемом осадков не справились ливневки.

- Весь центр города оказался затоплен. Это серьезно затруднило передвижение транспорта и пешеходов, - говорят местные.

В администрации Апшеронска сейчас справляются с последствиями ливня.

- Сильный ливень ожидается еще 1 и 2 сентября, а также ночью и утром 3 сентября, - говорят в администрации. - Все экстренные службы города переведены в усиленный режим работы.

Циклон будет властвовать на Кубани до 3 сентября. По прогнозам синоптиков, он постепенно снизит температуру воздуха, принесет дожди с грозами.