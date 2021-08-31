В Майкопе на проезд в общественном транспорте сделают скидку 3 рубля

Безналичная оплата позволит сэкономить на проезде в общественном транспорте. Фото Макоеева Светлана

С 1 сентября в Майкопе пройдет акция - «Каждая поездка дешевле с бесконтактной картой Mastercard».

Пассажиры получат скидку 3 рубля при оплате проезда бесконтактной картой или мобильным устройством с привязанной к нему картой – смартфоном или смарт-часами с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Акция продлится до 30 ноября 2021 года.

- Скидка 3 рубля предоставляется до 30 ноября, - говорит оператор системы безналичной оплаты проезда «Час пик».