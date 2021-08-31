Узнали, где будут отключения света в Сочи 1 сентября 2021

Фото Фролов Михаил

Первого сентября в Сочи намечены отключения электроэнергии. Электрики составили новый график, согласно которому жителям 4 микрорайонов города-курорта придется заранее побеспокоиться о подзарядке гаджетов и запастись батарейками для фонариков.

-В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования и установкой цифровых приборов учета возможно ограничение подачи электроэнергии. Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение, - рассказали в пресс-службе «Сочинских электрических сетей».

В Адлерском районе временные ограничения подачи электроэнергии запланированы в промежутке с 7 утра и до 19 вечера по улицам: Аллейная, Просвещения, Чкалова, пер. Прибрежный; ул.10 лет Октября; ул. Мира, пер. Аэровокзальный.

С 8 и до 17 вечера не будут работать электроприборы и в домах жителей Хостинского района. Здесь электриков ждут на ул. Саят-Нова, ул. Грибоедова 1-50, ул. Лысая Гора 1-30 частично), ул. Серафимовича 5-25, ул. Учительская 20-35, пер. Черешневый, ул. Армянская, пер. Армянский, пер. Комбинатовский, Пятигорская (частично), СТ "Заполярник" 54/2, ул. Земнухова (частично); ул. Сухумское Шоссе (частично), санаторий «Автомобилист», ул. Краевско-Греческое, пер. Черешневый, ул. Армянская, пер. Армянский, пер. Комбинатовский

В Центральном микрорайоне планово-ремонтные работы запланированы с 05:00 до 19:00 на пер. Городской 1-30, ул. Виноградная (частично), ул. Политехническая (частично), ул. Роз 100-120, ул. Северная 1-20, ул. Юных Ленинцев (частично); ул. Гагарина 59, 51, ул. Рабочий пер. 3,7/3,27, пер. Хлебозаводской пер 48, 1, 3; пер. Пасечный 1-50, ул. Восточная (частично), ул. Вишневая 10-98.

Подзарядить заранее телефоны нужно будет и жителя Лазаревского района. Ограничения коснутся жителей улиц ул. Курганная, ул. Кизиловая, пер. Курганный; п. Нижняя Хобза ул. Магнитогорская(частично), п. Каткова щель. Света не будет в промежутке с 7 утра и до 7 вечера.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.