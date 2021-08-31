Небеса разгневались над Майкопом: в последний день лета на Адыгею обрушился сильный ливень

Тучи над хутором Гавердовский. Фото @Stas01rus

В республике 31 августа спасатели перешли на дежурство в режиме повышенной готовности. В регионе объявлено экстренное предупреждение. В последний день лета небо над хутором Гавердовским почернело рано. Темно-пепельные градовые облака с изодранными белыми верхушками зависли над местностью и предвещали ничего хорошего. Ливень на населенный пункт хлынул залпом. По прогнозам синоптиков местным жителям до конца суток стоит ожидать выпадение града размером до 1,5 см.

- В целях безопасности закрои те окна в помещениях. По возможности паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкции . Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения, - предупредили жителей в ГУ МЧС по республике Адыгея.

Над столицей региона встали ливневые облака. Ожидаются сильные дожди в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра 20 м/с. Такие порывы ветра способны повалить стволы деревьев и сорвать кровлю со зданий. Поэтому, после окончания рабочего дня стоит поспешить домой.

Экстренное предупреждение в регионе будет действовать по 2 сентября.