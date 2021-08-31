Жюри кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи возглавит Чулпан Хаматова

Фото Веленгурин Владимир

Сочи готовится встретить «Кинотавр». В этом году кинофестиваль пройдёт уже в 32-й раз на берегу Черного моря. Для участия в основной программе было прислано 104 работы, в итоге отобрали 15 картин. Жюри основного конкурса, которое будет судить главных претендентов на победу, возглавит актриса Чулпан Хаматова. Помогать ей будут режиссер Петр Буслов продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, оператор Юрий Никогосов, актер Петр Федоров и киновед Лилия Немченко. Во главе жюри короткого метра – Ингеборга Дапкунайте.

Уже второй год конкурс проходит не в начале лета, а осенью. Связано это с противоковидными требованиями. На территории кинофестиваля все гости и участники будут соблюдать эпидемиологические рекомендации и требования Роспотребнадзора.

- У всех сотрудников «Кинотавра» отрицательные тесты на COVID-19. Все гости и участники обеспечены средствами индивидуальной защиты. «Кинотавр» делает все для безопасного проведения делового кинофорума. Забота о собственном здоровье и здоровье окружающих - личная ответственность каждого человека, - рассказали в оргкомитете кинофестиваля.

Откроется фестиваль показом документального фильма Петра Шепотинника «Нас других не будет». Он основан на интервью с Сергеем Бодровым-мл. и Алексеем Балабановым.