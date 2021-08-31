600 полицейских и казаков проследят за безопасностью на школьных линейках в Краснодаре

Заседание городской антитеррористической комиссии. Фото пресс-службы администрации Краснодара

Вопросы безопасности в школах перед началом нового учебного года обсудили 31 августа на заседании городской антитеррористической комиссии. Накануне Дня знаний все общеобразовательные учреждения были проверены кинологическими расчетами. Почти 32 миллиона рублей стоило бюджету города установка современной системы безопасности в школах. Видеокамеры фиксируют все происходящее в самих школах и на территории вокруг. Данные поступают в единый центр управления, где анализируются операторами.

- Все школы заключили договоры с частными охранными предприятиями. На обеспечение охраны всех образовательных организаций в 2021 г. из городского бюджета выделено 146 млн рублей, - рассказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

22 школы были оборудованы специальной противопожарной системой «Стрелец-Мониторинг». В 62 образовательных учреждениях провели обработку конструкций огнезащитным составом. Во всех городских школах и детсадах установили и проверили работоспособность «тревожных кнопок».

По требованию Роспотребнадзора принять участие в праздничных школьных линейках смогут ученики первых, девятых и одиннадцатых классов. Следить за их безопасностью во время праздника будут 600 полицейских и казаков.