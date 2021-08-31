Удивительный курортный сезон в Сочи: миллион гостей за август

Фото пресс-службы администрации Сочи

31 августа в Сочи закрыли «высокий» летний сезон и в администрации курорта подвели итоги. С начала июня город посетили 5 миллионов отдыхающих. В августе, словно стремясь запрыгнуть в последний вагон уходящего лета, на сочинские пляжи прибыл еще миллион туристов. Не отпугнули гостей даже новые противоковидные условия заселения в отели. А пошедшие на убыль цены в гостиницах даже спровоцировали ажиотаж на рынке. Но, по словам отельеров, показатели «доковидных» лет не преодолены. В 2019 году, последнем перед пандемией, в Сочи отдохнули 6 миллионов человек.

- Загрузка отелей в среднем по отрасли составляет сейчас 74-75 процентов. При этом крупные популярные отели, расположенные на первой береговой линии, загружены на 90 процентов. Если в августе прошлого года мы приняли один миллион туристов, то в нынешнем году за тот же месяц - 920 тысяч,- рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

По оценкам Ростуризма, снижение загрузки отелей в среднем по отрасли произошло на 20 процентов. Однако выросли втрое и даже больше цены на размещение в гостиницах. В общем, как говорят эксперты, этот курортный сезон был очень непредсказуемым. Теперь ждут сюрпризов от «бархатного», который стартует с началом осени.