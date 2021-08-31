В период проведения гонок «Формулы-1» в Сочи ограничат автомобильное движение

фото пресс-службы администрации Сочи

Сочи готовится принят российский этап чемпионата мира FIA «Формула 1». Гонки пройдут с 23 по 26 сентября в Имеретинской низменности. На время этапа Гран-при с 7 и до 23 часов будет ограничен проезд частным автомобилям, не имеющим аккредитации. Курсировать по территории Сириуса смогут водители такси и маршрутных транспортных средств.Рядом с автодромом будут организованы транспортные контрольно-пропускные пункты.

-Во время проведения "Формулы-1" при необходимости будет увеличено количество рейсовых автобусов в пиковые часы с 16.00 до 22.00, – сообщили в мэрии города-курорта.

С 1 сентября 2021 года в пригородных кассах открывается предварительная продажа билетов на проезд в пригородных поездах по маршрутам Сочинского участка к месту проведения «королевских гонок» и обратно.

"Ласточки" будут ходить по направлениям: Сочи – Имеретинский курорт – Сочи; Роза Хутор – Имеретинский курорт – Роза Хутор; Сочи – Роза Хутор – Сочи; Аэропорт – Роза Хутор – Аэропорт; Сочи – Аэропорт – Сочи; Сочи -Адлер – Сочи.

Уже известна культурная программа российского этапа "королевских гонок". Закроет концертную программу Гран-при России концерт Ивана Дорна.

Все концерты и выступления на «Формуле-1» входят в стоимость билета на само мероприятие.