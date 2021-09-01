Погода на 1 сентября 2021 года в Краснодаре: на мегаполис надвигаются ливни, грозы и сильный ветер Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Непогода возвращается на Кубань. Ливни, грозы и сильный ветер надвигаются на краевой центр. Они ожидаются в мегаполисе во второй половине дня.

Ближе к вечеру порывы ветра будут достигать 14 м/с. Следом в городе зарядят ливни. Они продлятся как минимум до выходных.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 1 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха в среду составит 29 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также вечером в среду, 1 сентября, ожидаются грозы.