Погода на 1 сентября 2021 года в Анапе: воздух прогреется до плюс 28 градусов Фото: Максим ПЕСКОВ

Бархатный сезон на кубанских курортах стартовал. Он продлится как минимум до середины октября. Об этом уже месяц твердят синоптики.

Несколько дней воздух в Анапе прогреется до рекордных отметок. Так, в среду, 1 сентября, столбики термометров застынут на отметке 28 градусов. Этот показатель станет самым высоким за неделю.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 1 сентября 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздуха в среду составит 8 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

На море ожидается полный штиль. Порывы ветра не превысят 2-4 м/с.