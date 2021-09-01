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Общество1 сентября 2021 8:25

Погода на 1 сентября 2021 года в Анапе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 1 сентября 2021 года в Анапе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода на 1 сентября 2021 года в Анапе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

Погода на 1 сентября 2021 года в Анапе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

Фото: Максим ПЕСКОВ

Бархатный сезон на кубанских курортах стартовал. Он продлится как минимум до середины октября. Об этом уже месяц твердят синоптики.

Несколько дней воздух в Анапе прогреется до рекордных отметок. Так, в среду, 1 сентября, столбики термометров застынут на отметке 28 градусов. Этот показатель станет самым высоким за неделю.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 1 сентября 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздуха в среду составит 8 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

На море ожидается полный штиль. Порывы ветра не превысят 2-4 м/с.