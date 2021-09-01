Пробки 1 сентября в Краснодаре сковали город

Вместе с новым учебным годом в Краснодар вернулись огромные пробки. Они сковали город с раннего утра, 1 сентября. На пике заторы на дорогах достигали восьми баллов.

Сейчас ситуация в городе улучшилась. Этот показатель обвалился в два раза. Сложно проехать сейчас по улице Московской от Автомобильной до Жигулевской. Этот отрезок горит багровый цветом.

Глухие пробки видны на въездах в городах – на подъездах к Тургеневскому и Яблоновскому мостам. Здесь заторы растянулись на пару километров.

К счастью, прогнозы синоптиков не сбылись. Они ожидали утром в среду, 1 сентября, дождь. Но он перенесся на вторую половину дня. Это избавило город от десятибалльных пробок.