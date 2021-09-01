Фото: admkrai.krasnodar.ru/

Губернатор Краснодарского края поздравил жителей Кубани с Днем знаний. Около 970 тысяч школьников и студентов сядут за парты 1 сентября.

– Первое сентября особенно важный и волнительный день для ребят, которые сегодня открывают новый этап своей жизни – переступают порог школы, колледжа или вуза. Пусть он принесет новые знания, открытия и победы. Желаю отличных оценок, уверенности в своих силах и насыщенной жизни в учебном году, – отметил глава региона в социальных сетях.

В среду, 1 сентября, учебный год начнется для 725 тысяч учеников, включая 79 000 первоклашек, 103 тысяч студентов и 140 тысяч учащихся колледжей и техникумов.

Напомним, что сегодня в Краснодарском крае проходят торжественные линейки. На них приглашены ученики первых и выпускных классов. Это связано с эпидемиологическими требованиями. На Кубани еще действует режим повышенной готовности.

Только в школы Краснодара пойдут более 164 тысяч учеников. Это на 13 тысяч больше, чем было в прошлом году.