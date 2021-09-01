Полицейские пришли на помощь женщине с детьми, которая пробила колесо в Новороссийске

Фото: instagram.com/gibdd_nvrsk/

Полицейские пришли на помощь женщине с детьми, в машине которой пробило колесо. Она застряла на Сухумском шоссе в Новороссийске. Установить запаску самостоятельно женщина не могла. Она остановилась на трассе, чтобы попросить о помощи.

В это время мимо проезжал патрульный автомобиль. Сотрудники дорожно-патрульной службы заметили машину, стоявшую на аварийке, издалека. Они сразу же подъехали к ней и спросили о причине остановки. Помимо женщины, в салоне находились три человека, включая двоих детей.

- Водитель рассказала, что во время движения у нее пробило колесо и она не смогла самостоятельно заменить его, – сказали «КП» – Кубань» в отделе пропаганды ГИБДД города Новороссийска.

На помощь пришли правоохранители. Они заменили колесо и пожелали женщине счастливого пути. Известно, что в Новороссийске семья была проездом. Вместе с детьми они путешествовали по Краснодарскому краю.