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Сразу три двора подтопило из-за ливней в Краснодарском крае. Все они находятся в хуторе Александровском Усть-Лабинского района.

Отмечается, что мощный поток грязи смыл дорогу на окраине поселения. Основной удар на себя приняла улица Кавказская. Именно там подтопило три двора.

- Поля уже были подготовлены к севу озимых, и за полчаса проливного дождя рыхлая земля вместе с потоком ушла вниз по дороге, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе администрации района.

Как стало известно «КП» – Кубань», эта дорога обустроена три года назад. Такого разгула стихии здесь не видели больше 20 лет.

Сейчас в районе развернут пункт временного размещения. Экстренные службы занимаются ликвидацией последствий разгула стихии.