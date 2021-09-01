Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань стала самым инвестиционно привлекательным туристическим регионом России. Эксперты посчитали Краснодарский край ключевым направлением курортного и пляжного отдыха в стране.

Отмечается, что составители рейтинга изучали инвестиционную привлекательность 11 регионов России. Они оценивали выручку, расходы, риски, финансовые отчетности и достопримечательности.

По итогам исследования Краснодарский край возглавил рейтинг. По словам создателей рейтинга, за несколько лет Краснодар и Сочи стали центрами делового и событийного туризма.

Отмечается, что оценкой инвестиционной привлекательности туристических регионов России занимались Общенациональный союз индустрии гостеприимства и Международный центр креативного гостеприимства при поддержке Фонда "РК-Инвестиции".