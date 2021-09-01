Прокуратура начала проверку причин задержки круиза лайнера «Князь Владимир» в Сочи

"Князь Владимир" в сочинской гавани

Прокуратура начала проверку причин задержки круиза лайнера «Князя Владимир» в Сочи. Корабль не может покинуть порт Сочи из-за отсутствия лицензии на выход в море. Срок действия предыдущего санитарного свидетельства закончился больше двух недель назад и владельцы «забыли» его продлить.

Возмущенные пассажиры выкладывают фото и видео в соцсетях и сообщают, что вместо решения проблемы гендиректор «Черноморских круизов» Александр Брежнев предложил им пожить на лайнере и погулять по городу. За круиз любители путешествовать по морю заплатили от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.

Как сообщает один из пассажиров, кто-то приобрел морской круиз за год, кто-то вообще за два, оплатив полную стоимость морского путешествия.

На сайте туроператора и компании-судовладельца никакой информации о задержке круиза нет.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, правоохранители начали проверку соблюдения прав тех, кто приобрел билеты на круиз.

- Мы выясняем, по каким причинам произошла задержка рейса, - пояснили в ведомстве.

В свою очередь, как передает ТАСС, в компании «Черноморские круизы» сообщили, что комиссия Роспотребнадзора приступила к санитарному освидетельствованию, специалисты работают на борту судна.

- Компания делает все от нее зависящее для возобновления рейсов в соответствии с расписанием, — отметили в представительстве компании-перевозчика.

Гостям лайнера доступен весь комплекс туристических мероприятий — трехразовое питание, экскурсии по Сочи, Сириусу, Красной Поляне.

Если выход в море все же не состоится, морским туристам предложили вернуть деньги или перенести тур на следующий год по тем же ценам.