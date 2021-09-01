В Краснодаре заработала школа с интерактивным музеем и лабораторией для первоклассников

Фото: krd.ru

В Краснодаре распахнула двери школа с интерактивным музеем и лабораторией для первоклассников. Она не имеет аналогов в краевой столице.

Новое учебное заведение расположилось на улице 4-й Целиноградской. Здесь пошли в первый класс 490 учеников. На линейке в школе побывал мэр Краснодара Евгений Первышов.

— Важно, что она не просто новая — она суперсовременная, с самым лучшим оборудованием и оснащением. Уверен, детям здесь будет комфортно и интересно, — подчеркнул глава города.

Отмечается, что в школе будут уделять большое внимание науке. Для этого здесь разместились сразу две лаборатории. Одна из них предназначена для учеников начальных классов.

Также в заведении есть кабинеты робототехники, шахматный клуб. Уже скоро здесь распахнет двери интерактивный музей. Он позволит учащимся путешествовать по России в виртуальной реальности.

Пока школа относится к СОШ № 95. Но уже скоро она будет самостоятельным учреждением.