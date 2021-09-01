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Происшествия1 сентября 2021 11:39

Двоих жителей Брюховецкого района будут судить за хищение земель на 12 миллионов рублей

Несколько лет мужчины мошенническим путем приобретали земельные участки
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Уголовное дело о мошенничестве двух жителей Брюховецкого района передано в суд. Мужчины обвиняются по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ за хищение земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В течение 13 лет, начиная с 2006 года, 47-летний и 50-летний работники одного из кубанских предприятий решили воспользоваться служебным положением. Так, они покупали земли для сельского хозяйства, а затем путем продаж и подделки документов присваивали участки себе. Нанесенный ущерб составил 10 миллионов рублей.

- Как установило следствие, также был совершен мошеннический акт с земельным участком, который должен был быть присвоен государством. Собственность принадлежала умершему человеку, у которого не было родственников. Ущерб составил 2 миллиона рублей,- прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сейчас всё имущество виновных арестовано. А само дело направили в суд для рассмотрения и вынесения приговора.