На Кубани за сутки выявлено 248 новых случаев заражения COVID-19

Фото их архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заболело 248 человек. Из них заразились 173 женщины и 75 мужчин.

Так, в Краснодаре зафиксировали 50 пациентов, в Сочи выявлено меньше заболеваний, чем вчера, - 48, 23 случая заражения – в Лабинском районе, в Горячем Ключе – 15, а 14 - в Курганинском районе, в Тихорецком – 12 новых пациентов. Об этом сообщает краевой Оперативный штаб.

- 10 случаев COVID-19 - в Новороссийске и Кореновском районах, 9 - в Отрадненском и Армавире. В Выселковском районе – 7 новых заболеваний, а в Мостовском и Анапе – по 6. 5 – в Усть-Лабинском районе. В Темрюкском районе коронавирусом заболело 4 человека. 3 – в Туапсинском, Динском, Красноармейском, Крыловском и Павловском. 2 новых пациента выявили в Кущевском районе. Наименьше число заболевших – в Каневском, Ленинградском и Тбилисском: там COVID-19 заболело 1 человек, - сообщает Оперативный штаб края.

Возраст пациентов составляет от 4 месяцев до 90 лет.

К аппаратам ИВЛ подключены 112 заболевших, на ЭКМО находятся 6 человек.

Всего за период пандемии в крае зарегистрировано более 67 тысяч случаев заражения COVID-19.