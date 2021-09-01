Школьники пошли в 1-й «Я» класс в Краснодаре Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Учащиеся пошли в 1-й «Я» в Краснодаре. Добили букварь в школе № 94 в микрорайоне Губернском. Здесь сформировали сразу 28 первых классов.

Отмечается, что здесь использованы все буквы алфавита, кроме пяти: «Ь», «Ъ», «Й», «Ё» и «Щ». Такого на Кубани еще не случалось. Обучаться школьники будут сразу в трех корпусах учебного заведения.

Отмечается, что в среду за парты сели 21 262 первоклассника. Это на тысячу больше, чем было в прошлом году.

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