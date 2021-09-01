Постковидная реабилитация в Сочи обойдется в 30-50 тысяч рублей

Фото с сайта пансионата "Бургас"

Постковидная курсовка в Сочи обойдется в 35 тысяч рублей. Программы реабилитации, которыми уже воспользовались свыше 4 тысяч россиян, на курорте все больше набирают популярность. Сообщает мэрия Сочи.

- Программы реабилитации разработала каждая сочинская здравница: где-то упор сделан на бальнеоводолечение, где-то на озонотерапию, кислородные коктейли и фитопрогулки по уникальным местам Сочинского нацпарка. Благо в Сочи даже воздух целебный, - говорят в мэрии.

Как сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» глава департамента курортов администрации Сочи Светлана Батяйкина, те санатории, которые оперативно перепрофилировались и ввели постковидные программы в межсезонье находятся в выигрышной ситуации.

- Бронирование в них уже идет и на ноябрь и декабрь. Таких здравниц на курорте 24, специальные программы реабилитации после коронавируса разработали в них осенью 2020 года. Продолжительность курса лечения составляет от 7 до 14 дней. В программу включены озонотерапия, пребывание в барокамере и соляной пещере, лечение минеральными водами и грязями. Кроме того, гостям предлагают кислородные коктейли и массаж, - уточнила Светлана Батяйкина.

- На данный момент программами реабилитации «Дыши легко» и «Дыши легко - премиум» воспользовались 212 туристов из всех регионов России, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель службы маркетинга и продаж пансионата «Бургас» Сильва Маркарян. – И сейчас эти туры пользуются популярностью. 14-дневная реабилитация в ноябре, к примеру, обойдется гостю чуть больше 35 тысяч рублей.

В среднем же стоимость 14 -дневного антиковидного тура в период межсезонья в сочинских санаториях составит от 30 до 50 тысяч рублей, в зависимости от "насыщения" и размещения.