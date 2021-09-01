«Россети Кубань» обеспечила электричеством новую школу в Майкопе

Фото: «Россети Кубань»

Специалисты Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» выполнили технологическое присоединение новой средней школы на 1100 мест в городе Майкопе Республики Адыгея. Мощность, выданная социально значимому объекту, составила 515 кВт.

Для подключения нового образовательного учреждения к электросетевой инфраструктуре энергетики установили современную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную двумя силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА каждый, проложили кабельную линию 6 кВ протяженностью порядка 100 метров. Электроснабжение школы обеспечивается от подстанции 110 кВ «Черемушки».

Образовательное учреждение построено в рамках регионального проекта «Современная школа» и национального проекта «Образование». В школе предусмотрены четыре спортивных, два тренажёрных и два актовых зала, современный хореографический класс. На территории обустроено футбольное поле с легкоатлетическими прорезиненными дорожками, установлены малые спортивные формы – турники, брусья и другие спортивные снаряды.

– Своевременное подключение к электричеству важных социальных объектов региона является для нас первостепенной задачей, для выполнения которой мы стараемся выполнить необходимые технические мероприятия качественно и в установленные сроки. Мы понимаем, что от этого зависит уровень комфорта и качество жизни в регионе, – отметил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.